Pari amaro Un pari che non serve a nessuno: il 2-2 con l’Atalanta lascia Vanoli nei guai, la classifica fa paura

Il punto conquistato non risolve i problemi della Fiorentina: i viola restano terzultimi a quota 5, mentre l’Atalanta è dodicesima e vede l’Europa a sei lunghezze

A cura di Redazione Labaroviola 29 ottobre 2026 23:14

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