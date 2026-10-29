Un pari che non serve a nessuno: il 2-2 con l’Atalanta lascia Vanoli nei guai, la classifica fa paura
Il punto conquistato non risolve i problemi della Fiorentina: i viola restano terzultimi a quota 5, mentre l’Atalanta è dodicesima e vede l’Europa a sei lunghezze
Un punto che non serve assolutamente a nessuno. Il 2-2 del Franchi fra Fiorentina e Atalanta smuove leggermente la classifica delle due squadre, ma non toglie le castagne dal fuoco né a Vanoli né a Sarri. La Fiorentina resta impigliata nei bassifondi, al terzultimo posto a quota 5. Mentre l'Atalanta è 12esima a pari punti col Bologna, a -6 dalla zona Europa.
INTER 25 | LAZIO 25 | ROMA 21 | COMO 20 | MILAN 18 | FROSINONE 17 | NAPOLI 14 | JUVENTUS 14 | TORINO 13 | CAGLIARI 13 | BOLOGNA 11 | ATALANTA 10 | GENOA 10 | LECCE 9 | SASSUOLO 8 | MONZA 7 | UDINESE 5 | FIORENTINA 5 | PARMA 5 | VENEZIA 3
Lo riporta tuttomercatoweb.com