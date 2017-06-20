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Un lungo contratto e la voglia di diventare la nuova bandiera della Fiorentina. Chiesa è il futuro viola

Un contratto che lo mette a riparo da futuri attacchi di mercato. Un europeo che lo potrebbe far esplodere definitivamente. La storia di Federico Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 10:52
Un lungo contratto e la voglia di diventare la nuova bandiera della Fiorentina. Chiesa è il futuro viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Promosso in prima squadra da Sousa, Federico Chiesa è pronto a diventare la bandiera viola nel caso in cui Bernardeschi dovesse lasciare la Fiorentina. Cresciuto a Firenze e alla Settignanese, Chiesa jr ha ben figurato nell’esordio agli Europei Under 21. Lo scorso inverno, in gran segreto, Corvino gli ha fatto firmare un lungo prolungamento di contratto. Una mossa che mette la Fiorentina al riparo da possibili attacchi sul mercato.
Corriere dello Sport

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