Un Kean da record fa volare la Fiorentina: 9 partecipazioni a gol con i viola nella stagione 2024/25

Con 8 gol e 1 assist, Kean supera il suo precedente record stagionale di partecipazioni a gol ottenuto con la Juventus

La Fiorentina vince a Torino, decisivo il gol di Moise Kean che fa volare i viola al 2° posto in classifica. Il numero 20 ha contribuito a 9 gol con la Fiorentina nella stagione 2024/25 in tutte le competizioni (8 gol e 1 assist), stabilendo il suo record personale di partecipazioni stagionali con una squadra di Serie A. Supera le 8 partecipazioni registrate nella stagione 2022/23, quando aveva giocato 40 partite con la Juventus. Lo riporta OptaPaolo.

La Fiorentina vince una gara sporca grazie al gol di Kean! Viola che sale al secondo posto in attesa dell’Inter

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