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Un grande gol di Montiel non basta, la Fiorentina primavera perde anche oggi, 2-1 contro l'Atalanta

Il primo tempo si era concluso con il vantaggio viola con il bellissimo gol di Montiel che di sinistro ha tirato un bolide che si è insaccato sotto la traversa. Ma la magia dello spagnolo non è bastat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 13:10
Un grande gol di Montiel non basta, la Fiorentina primavera perde anche oggi, 2-1 contro l'Atalanta - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Il primo tempo si era concluso con il vantaggio viola con il bellissimo gol di Montiel che di sinistro ha tirato un bolide che si è insaccato sotto la traversa. Ma la magia dello spagnolo non è bastata alla Fiorentina per vincere, nel secondo tempo invece, la squadra atalantina ha rimontato la gara con i gol di Colpani e Sulley. Altra sconfitta per la squadra viola dopo la partita persa settimana scorsa contro il Torino.

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