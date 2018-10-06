Un grande gol di Montiel non basta, la Fiorentina primavera perde anche oggi, 2-1 contro l'Atalanta
Il primo tempo si era concluso con il vantaggio viola con il bellissimo gol di Montiel che di sinistro ha tirato un bolide che si è insaccato sotto la traversa. Ma la magia dello spagnolo non è bastat...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 13:10
Il primo tempo si era concluso con il vantaggio viola con il bellissimo gol di Montiel che di sinistro ha tirato un bolide che si è insaccato sotto la traversa. Ma la magia dello spagnolo non è bastata alla Fiorentina per vincere, nel secondo tempo invece, la squadra atalantina ha rimontato la gara con i gol di Colpani e Sulley. Altra sconfitta per la squadra viola dopo la partita persa settimana scorsa contro il Torino.