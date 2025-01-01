Un gennaio di Serie A e basta per la Fiorentina: ci sono Napoli, Monza, Torino e Lazio

Dopo aver giocato ben 8 partite a dicembre, la Fiorentina a gennaio scenderà in campo solo in 4 occasioni, tutte in Serie A

La prima fase della Conference League è già terminata e così la Fiorentina a gennaio potrà concentrarsi unicamente sul campionato, dopo mesi in cui la banda di Palladino ha giocato praticamente ogni 3 giorni. I viola scenderanno in campo tra questo sabato contro il Napoli al Franchi per una sfida dal sapore di alta classifica, nonché un'occasione per confermarsi squadra ostica per chiunque. Il 13 gennaio Palladino invece tornerà all'U-Power Stadium di Monza e si sconterà con il suo passato. Durante il mercato inoltre i toscani se la vedranno anche contro il Torino, la Lazio e il Genoa, rispettivamente al Franchi, all'Olimpico e ancora nell'impianto di casa.

Come per chiunque non ci saranno partite semplici, ma è facile immaginare che nei prossimi 32 giorni si capirà molto di più sul futuro prossimo di Kean e compagni, partiti con l'obiettivo di centrare quantomeno l'Europa e ora ingolositi dalla possibilità di lottare per un posto in Champions. Lo scrive TMW.

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA DURANTE IL MERCATO

Sabato 4 gennaio ore 18, Fiorentina - Napoli - 19^ giornata di Serie A

Lunedì 13 gennaio ore 20.45, Monza - Fiorentina - 20^ giornata di Serie A

Domenica 19 gennaio ore 12.30, Fiorentina - Torino - 21^ giornata di Serie A

Domenica 26 gennaio ore 20.45, Lazio - Fiorentina - 22^ giornata di Serie A

Domenica 2 febbraio ore 15, Fiorentina - Genoa, 23^ giornata di Serie A

FIORENTINA-MONZA, ASSE CHE SI SCALDA

https://www.labaroviola.com/tmw-pablo-mari-la-prima-scelta-di-palladino-per-la-difesa-della-fiorentina-moreno-possibile-contropartita/282946/