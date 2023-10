Un Bonaventura così piacerebbe anche al Brasile. Nzola? Tanto lavoro sporco, i suoi gol arriveranno 

Bonaventura, fresco di convocazione in Nazionale. Il centrocampista della Viola è al centro di ogni manovra d’attacco, dal gol di Brekalo a quello del 2 a 1. Un giocatore così, piacerebbe anche al Brasile. Il secondo focus è su Nzola, che si prende la sufficienza facendo il lavoro sporco. Difende palla quando serve, lotta e crea un buon feeling con Ikonè. L’ora del gol arriverà, per adesso gioca per la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

