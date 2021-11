Un anno fa il 3-0 della Fiorentina allo Stadium: Vlahovic, Milenkovic, Biraghi e Castrovilli i superstiti

Lo scorso campionato finì 3-0 per la Fiorentina allo Stadium, tutto andò bene compreso Amrabat regista. Prima azione subito viola avanti con il gol di Vlahovic, al 18′ poi Cuadrado venne espulso, in seguito autogol di Alex Sandro, tris di Caceres. Sono solo 4 i superstiti, Milenkovic, Biraghi, Vlahovic e Castrovilli. In panchina, c’era Prandelli. Lo scrive La Nazione.

