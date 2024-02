Un 4-3-3 che ha mandato in confusione Sarri, il dominio della Fiorentina è stato lampante 

Attaccare, attaccare e attaccare. Così Vincenzo Italiano ha preparato la gara di ieri sera contro la Lazio e quanto visto in campo ha confermato che i giocatori hanno recepito eccome il messaggio del proprio allenatore. Il 4-3-3 o 4-1-4-1 che a dir si voglia, studiato dall’allenatore della Fiorentina ha mandato in confusione la Lazio e Sarri stesso. Il dominio dei Viola è stato lampante. Ma come spesso accade, ecco la beffa e alla fine del primo tempo la Fiorentina si ritrova sotto per colpa del gol di Luis Alberto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

