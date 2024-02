Umore nero e poca brillantezza: Italiano riflette ma Bonaventura rischia l’esclusione 

Non sono pochi i dubbi che attanagliano la mente di Vincenzo Italiano. La partita di oggi conta e non poco, per questo motivo scegliere i migliori 11 sarà ancora più importante. Ombre e punti interrogativi si aggirano soprattutto intorno a Giacomo Bonaventura, viaggia verso l’esclusione. Il centrocampista viene da una settimana iniziata con la sostituzione di Lecce e proseguita tra umore nero e scarsa brillantezza fisica. Per questo motivo Italiano potrebbe decidere di tenerlo a riposo optando per la scelta di Lucas Beltran alle spalle di Belotti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

