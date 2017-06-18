Ultimatum viola, Bernardeschi faccia sapere che intenzioni ha sul suo futuro...

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe concesso un ultimatum a Bernardeschi. Quali saranno i suoi piani per il futuro?

Come riportato sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe dato un ultimatum a Federico Bernardeschi. Il numero 10 viola ha molto mercato, specialmente in Italia, ma ancora le sue decisioni sono un segreto per società e tifosi. Per questo la Fiorentina vuole sapere entro la fine del mese se il talento di Carrara sarà in ritiro a Moena o se ci saranno 40-50 milioni da spendere per il mercato.