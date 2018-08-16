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UFFICIALE, SAMPDORIA-FIORENTINA È STATA RINVIATA. IL COMUNICATO DELLA LEGA CALCIO

La Lega di Serie A ha rinviato ufficialmente le sfide fra Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. A confermarlo è arrivato un comunicato. "Il presidente della Lega Serie A, viste le richieste di rinvio de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 16:11
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La Lega di Serie A ha rinviato ufficialmente le sfide fra Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. A confermarlo è arrivato un comunicato. "Il presidente della Lega Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicate nei prossimi giorni". In calce all'articolo il comunicato completo.

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