Ufficiale, Pioli esonerato dall'Inter adesso è libero di firmare con la Fiorentina

Clamoroso, l'Inter ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, adesso non ha più legami contrattuali con la società nerazzurra

Stefano Pioli non è l'allenatore dell'Inter, il tecnico è stato esonerato dal suo incarico pochi minuti fa. Adesso la società nerazzurro ha comunicato al tecnico l'esonero. In questo momento questo atto è quasi un favore alla Fiorentina dato che c'è già un accordo di massima tra la società viola e Stefano Pioli per il futuro.