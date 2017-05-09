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Ufficiale, Pioli esonerato dall'Inter adesso è libero di firmare con la Fiorentina

Clamoroso, l'Inter ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, adesso non ha più legami contrattuali con la società nerazzurra

A cura di Flavio Ognissanti
09 maggio 2017 22:34
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Stefano Pioli non è l'allenatore dell'Inter, il tecnico è stato esonerato dal suo incarico pochi minuti fa. Adesso la società nerazzurro ha comunicato al tecnico l'esonero. In questo momento questo atto è quasi un favore alla Fiorentina dato che c'è già un accordo di massima tra la società viola e Stefano Pioli per il futuro.

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