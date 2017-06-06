UFFICIALE, PIOLI NUOVO ALLENATORE VIOLA, CONTRATTO DI DUE ANNI. DOMANI LA PRESENTAZIONE

Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Due anni di contratto con opzione per il terzo. Ecco il comunicato della società viola

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Stefano Pioli, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Stefano Pioli, da calciatore, ha vestito la maglia viola in 156 occasioni, tra il 1989 e il 1995, indossando anche la fascia di capitano. Il nuovo tecnico gigliato firmerà un contratto che lo legherà al suo nuovo Club per 2 stagioni con opzione sulla terza. Mister Pioli sarà presentato alla stampa domani, 7 giugno, alle ore 12:30, presso la Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi. Infine Stefano Pioli, tra le 18:00 e le 18:45, incontrerà i tifosi viola interessati a far sentire il proprio affetto e sostegno al nuovo allenatore gigliato presso il Fiorentina Store Stadio di Viale Manfredo Fanti. La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina augurano al neo allenatore viola le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico.