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UFFICIALE, PEZZELLA RISCATTATO DAL BETIS, È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA

German Pezzella è totalmente un giocatore della Fiorentina, ecco il comunicato ufficiale della società viola:"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2018 11:38
UFFICIALE, PEZZELLA RISCATTATO DAL BETIS, È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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German Pezzella è totalmente un giocatore della Fiorentina, ecco il comunicato ufficiale della società viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German Pezzella.

Pezzella nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete.

Il calciatore resterà pertanto legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022."

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