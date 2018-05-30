UFFICIALE, PEZZELLA RISCATTATO DAL BETIS, È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA
German Pezzella è totalmente un giocatore della Fiorentina, ecco il comunicato ufficiale della società viola:"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German...
A cura di Redazione Labaroviola
30 maggio 2018 11:38
German Pezzella è totalmente un giocatore della Fiorentina, ecco il comunicato ufficiale della società viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore German Pezzella.
Pezzella nella scorsa stagione in maglia viola ha realizzato 35 presenze mettendo a segno anche una rete.
Il calciatore resterà pertanto legato alla società gigliata fino al 30 giugno 2022."