Ufficiale: Matías Moreno passa al Venezia in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni
Il centrale argentino lascia Firenze per vestire l'arancioneroverde, operazione in prestito con possibilità di diventare definitiva al raggiungimento di specifici obiettivi
ll Venezia rinforza il reparto arretrato con l'arrivo di Matías Moreno. Il difensore argentino lascia Firenze dopo 2 stagioni per iniziare una nuova avventura in laguna. L'operazione è stata definita con la formula del prestito, ma prevede anche un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La Fiorentina manterrà inoltre a suo favore anche il 50% sulla futura rivendita.
Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club:
"Il Venezia FC comunica di aver definito l'accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L'operazione prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni"