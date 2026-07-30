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Ufficiale: Matías Moreno passa al Venezia in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni

Il centrale argentino lascia Firenze per vestire l'arancioneroverde, operazione in prestito con possibilità di diventare definitiva al raggiungimento di specifici obiettivi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 22:56
Ufficiale: Matías Moreno passa al Venezia in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni -
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ll Venezia rinforza il reparto arretrato con l'arrivo di Matías Moreno. Il difensore argentino lascia Firenze dopo 2 stagioni per iniziare una nuova avventura in laguna. L'operazione è stata definita con la formula del prestito, ma prevede anche un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La Fiorentina manterrà inoltre a suo favore anche il 50% sulla futura rivendita.

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club:

"Il Venezia FC comunica di aver definito l'accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L'operazione prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni"

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