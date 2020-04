L’epidemia di coronavirus ha costretto le istituzioni del calcio a rivedere i calendari dei grandi tornei. Così, dopo il rinvio degli Europei maschili che si sarebbero dovuti giocare tra due mesi, l’UEFA ha comunicato lo slittamento al 2022 degli Europei femminili che invece erano in programma nel 2021. “Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato oggi il rinvio di UEFA Women’s EURO 2021 che si giocherà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022. Si prevede di utilizzare le stesse sedi originariamente proposte per ospitare l’evento” si legge nel comunicato ufficiale. Lo riporta Sky Sport.