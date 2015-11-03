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Notizie Europeo Femminile Fiorentina

Ufficiale: l'Europeo Femminile in programma nel 2021 slitta al 2022

23 aprile 2020 18:36

Ufficiale il rinvio anche della Nations League, dell'Europeo U21 e dell'Europeo femminile

17 marzo 2020 21:32

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