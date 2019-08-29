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Ufficiale: la Fiorentina ha acquisito in prestito secco Dalbert dall'Inter

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique.Dalbert, nato a Barra Mans...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 11:02
Ufficiale: la Fiorentina ha acquisito in prestito secco Dalbert dall'Inter -
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ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique.

Dalbert, nato a Barra Mansa (Brasile) l’ 8 settembre 1993, nel corso della sua carriera, oltre che quella dell’Inter ha vestito anche le maglie del Vitoria Guimaraes e del Nizza.

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