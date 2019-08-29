Ufficiale: la Fiorentina ha acquisito in prestito secco Dalbert dall'Inter
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique.Dalbert, nato a Barra Mans...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 11:02
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique.
Dalbert, nato a Barra Mansa (Brasile) l’ 8 settembre 1993, nel corso della sua carriera, oltre che quella dell’Inter ha vestito anche le maglie del Vitoria Guimaraes e del Nizza.