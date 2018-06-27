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Ufficiale, la Fiorentina comunica di anticipare il ritiro di 2 giorni a Firenze. Il motivo...

La Fiorentina informa che la prima squadra si ritroverà presso il Centro Sportivo “Davide Astori” a partire da lunedì 2 luglio. Le sessioni di allenamento proseguiranno fino a giovedì 5 luglio.La squa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 15:29
Ufficiale, la Fiorentina comunica di anticipare il ritiro di 2 giorni a Firenze. Il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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La Fiorentina informa che la prima squadra si ritroverà presso il Centro Sportivo “Davide Astori” a partire da lunedì 2 luglio. Le sessioni di allenamento proseguiranno fino a giovedì 5 luglio.

La squadra viola partirà per il ritiro di Moena la mattina di sabato 7 luglio e svolgerà il primo allenamento al Centro Sportivo C. Benatti” alle ore 17:30. La lista dei convocati sarà comunicata nei prossimi giorni.

Questo il comunicato della società viola. Sempre più vicino dunque, il ripescaggio della Fiorentina in Europa League al posto del Milan.

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