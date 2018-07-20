UFFICIALE, Gerson arriva dalla Roma in prestito. Il comunicato
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerson Santos Da Silva dall’ A.S. Roma. Il nuovo calciatore viola, nato il 20 maggio...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 15:10
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerson Santos Da Silva dall’ A.S. Roma. Il nuovo calciatore viola, nato il 20 maggio del 1997 a Belford Roxo, in Brasile, nell’ultima stagione con la maglia della Roma ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia realizzando 2 reti. Gerson vanta inoltre 10 presenze con la Nazionale Under 20 brasiliana.