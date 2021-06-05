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Ufficiale, Gattuso, il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà presentato il 12 luglio

Il nuovo allenatore della Fiorentina verrà presentato il 12 luglio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 12:38
Ufficiale, Gattuso, il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà presentato il 12 luglio - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Sui suoi canali ufficiali la Fiorentina ha comunicato che il nuovo allenatore viola, Rino Gattuso, verrà presentato lunedì 12 luglio.

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