Ufficiale, Gattuso, il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà presentato il 12 luglio
Il nuovo allenatore della Fiorentina verrà presentato il 12 luglio
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 12:38
Sui suoi canali ufficiali la Fiorentina ha comunicato che il nuovo allenatore viola, Rino Gattuso, verrà presentato lunedì 12 luglio.
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