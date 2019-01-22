UFFICIALE, DRAGOWSKI IN PRESTITO ALL'EMPOLI, A FIRENZE ARRIVA TERRACCIANO
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartlomiej Dragowski (classe 97’) all’ Empoli F.C. e di aver acquisito, sempre a titolo ...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 14:52
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartlomiej Dragowski (classe 97’) all’ Empoli F.C. e di aver acquisito, sempre a titolo temporaneo dall'Empoli F.C., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano (classe '90).