Ufficiale: Biraghi ceduto all'Inter in prestito con diritto di riscatto
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi all' F.C. Internazionale Fonte: Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 11:06
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi all' F.C. Internazionale
Fonte: Violachannel