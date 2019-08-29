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Ufficiale: Biraghi ceduto all'Inter in prestito con diritto di riscatto

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi all' F.C. Internazionale Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 11:06
Ufficiale: Biraghi ceduto all'Inter in prestito con diritto di riscatto -
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi all' F.C. Internazionale

 

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