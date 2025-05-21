Udinese-Fiorentina sarà arbitrata da Marcenaro, al VAR ci sarà la coppia Abisso-Mazzoleni

Il Designatore dell'AIA Gianluca Rocchi ha reso note le designazioni arbitrali per l'ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A, giornata in cui la Fiorentina sfiderà l'Udinese in trasferta....

Il Designatore dell'AIA Gianluca Rocchi ha reso note le designazioni arbitrali per l'ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A, giornata in cui la Fiorentina sfiderà l'Udinese in trasferta. Ad arbitrare il match ci sarà l'arbitro Marcenaro, che aveva arbitrato anche l'andata, aiutato dagli assistenti Tolfo, Politi e dal quarto uomo Giua. Mentre nella sala Var di Lissone ci sarà la coppia formata da due esperti arbitri e varisti come Abisso e Mazzoleni. Questa dunque la designazione di Rocchi per una partita che in caso di mancata vittoria del Lecce a Roma non conterà niente ai fini del campionato