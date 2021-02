Udinese-Fiorentina finisce 1-0. L’Udinese conquista tre punti importanti, i viola non trovano la continuità

Primi 20′ di studio tra l’Udinese e la Fiorentina, nessuna occasione pericolosa da tutte e due le parti. Al 23′ lancio profondissimo di Rodrigo De Paul per Stryger Larsen, ma Dragowski con una super parata salva la Fiorentina. Al 46′ ci prova Martinez Quarta dalla distanza, il tiro finisce sulla schiena di un giocatore bianconero, la deviazione finisce sopra la traversa, Musso decide di gettarla fuori. Al 45′ è 0-0 al Friuli. Al 55′ Molina va al tiro, gran botta ma la palla finisce di poco fuori. Al 62′ grandissima occasione per la Fiorentina, Ribery imbuca per Vlahovic che non ritrova subito il pallone e poi spara su Musso, che resta in piedi e copre tutta la porta negando dunque il gol al centravanti serbo. Nella ripresa ritmi davvero molto bassi ad Udine, qualche tiro dalla distanza, soprattutto dei bianconeri ma senza troppa precisione. All’85’ l’Udinese va in vantaggio. Bellissimo cross di De Paul, Milenkovic si perde Nestorovski che insacca alle spalle di Dragowski. Al Friuli Udinese-Fiorentina finisce 1-0.

