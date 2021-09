Udinese-Fiorentina finisce 0-1 alla Dacia Arena. La squadra di Italiano torna alla vittoria

Al 14′ ginocchiata di Walace in area su Jack Bonaventura. Ghersini va al VAR e concedere il rigore per la Fiorentina. Dal dischetto Vlahovic firma l’1-0 per la Fiorentina, spiazza Silvestri. Al 27′ Deulofeu va via sulla fascia a Milenkovic, arriva in area ma Martinez Quarta con esperienza lo contiene, va giù ma è tutto regolare per l’arbitro. Dragowski para e sventa la minaccia. Al 28′ Beto in area ci prova ancora, Martinez Quarta decisivo, salva la Fiorentina. Al 39′ che occasione per la Fiorentina! Torreira strappa in mezzo al campo e mette il pallone dentro per Odriozola che calcia, tiro a lato, Vlahovic per poco non riesce ad arrivare. Al 55′ Beto tira ma Dragowski salva. Al 59′ il portiere gigliato respinge ancora. Al 67′ cannonata di Maleh dalla distanza che finisce di poco sopra alla traversa. All’85’ pericoloso Deulofeu, ma trova ancora Dragowski.

