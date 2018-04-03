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Udine: al minuto 13 il gioco verrà interrotto in memoria di Astori

Vi riportiamo il comunicato apparso su Udinese.it il sito ufficiale della squadra bianconera“Ci sarà un momento particolare durante Udinese – Fiorentina, un minuto per ricordare tutti assieme Davide A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 08:25
Udine: al minuto 13 il gioco verrà interrotto in memoria di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Vi riportiamo il comunicato apparso su Udinese.it il sito ufficiale della squadra bianconera“Ci sarà un momento particolare durante Udinese – Fiorentina, un minuto per ricordare tutti assieme Davide Astori nella partita che si sarebbe dovuta giocare quel tragico 4 marzo. Il 13 era il numero della sulla maglia, e proprio al minuto 13 del primo tempo sui mega schermi della Dacia Arena comparirà la sua foto, un ricordo e un segnale per invitare tutto il pubblico presente allo stadio a dedicargli un lungo e sentito applauso. E’ questa l’iniziativa che Udinese e Fiorentina hanno scelto per ricordare il Capitano viola durante la partita di martedì 3 aprile, a un mese dalla sua scomparsa. Una commemorazione a cui parteciperanno anche i tifosi dell’AUC che esporranno in quel momento uno striscione dedicato ad Astori.”

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