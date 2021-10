Tuttosport, Vlahovic vuole la Juventus: a gennaio pronto l’assalto dei bianconeri

Che la Juve stia pensando a Vlahovic per la prossima stagione è cosa nota. La novità è che potrebbe anche effettuare un tentativo per anticipare l’acquisto a gennaio, qualora si presentassero le condizioni giuste. La Fiorentina tendenzialmente vorrebbe evitare di dare il giocatore alla Juventus ma in questo momento i bianconeri potrebbero essere quelli più avanti nell’inseguimento al bomber. Un po’ perchè Vlahovic sembra avere esplicitamente espresso la sua volontà di giocare nella Juventus.

La Fiorentina sembra orientata alla cessione in gennaio, quando avrà la possibilità di monetizzare la cessione certamente di più che in estate, quando al contratto di Vlahovic mancherà una sola stagione. La valutazione del giocatore potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Acquistando un ventunenne come Vlahovic a 50 milioni esiste la possibilità di aumentarne il valore o comunque di non vederlo deprezzare nel corso delle stagioni. Lo scrive Tuttosport.

