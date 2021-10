Tuttosport, Vlahovic, possibile blitz del Liverpool già a gennaio. Juventus in pole in Italia

Vlahovic fa gola al resto dei top club della Premier non sarà facile per la Juventus se dovessero scendere in campo le sterline del City, del Chelsea e soprattuto del Liverpool uno dei club più interessati a Vlahovic e che potrebbe anche sorprende tutti con un blitz a gennaio. Vlahovic ha il contratto in scadenza nel 2023 non lo ha rinnovato nonostante una lunga trattativa sul tavolo della quale era arrivata un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione con la possibilità di farli salire fino a 5. Lo scrive Tuttosport.

