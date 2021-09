Tuttosport, Vlahovic, Juventus e Milan pronte all’assalto nel 2022 ma occhio ai top club europei

La valutazione della Fiorentina per Dusan Vlahovic non scende sotto i 40 milioni. Una cifra che non ha fatto avvicinare Juventus e Milan al passo decisivo ma un affare che potrebbe tornare d’attualità la prossima estate. Vlahovic tornerà sicuramente d’attualità nel 2022, anche se ci sarà da tenere conto l’eventuale inserimento di club oggi forti economicamente e sopratutto delle capacità del serbo. Lo scrive Tuttosport.

