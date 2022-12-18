Tuttosport: Vlahovic flop alla Juve, i bianconeri vogliono recuperarlo ma ci sono molte sirene inglesi

Vlahovic dopo l'addio alla Fiorentina non sta facendo bene, nonostante ciò ci sono club di Premier pronti a fare follie per il serbo

A cura di Redazione Labaroviola 18 dicembre 2022 10:14

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