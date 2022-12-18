Tuttosport: Vlahovic flop alla Juve, i bianconeri vogliono recuperarlo ma ci sono molte sirene inglesi
Vlahovic dopo l'addio alla Fiorentina non sta facendo bene, nonostante ciò ci sono club di Premier pronti a fare follie per il serbo
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2022 10:14
Dusan Vlahovic sta vivendo una stagione difficile le alla Juventus, su di lui però ci sono molteplici club inglesi pronti a far follie per prenderlo. Ma la Juve ci punta, dopo aver speso 70 milioni deve provare a recuperare Dusan. Molto della stagione bianconera passerà dal suo recupero. Lo scrive Tuttosport.
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