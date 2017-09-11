Tuttosport: il valzer viola sulla trequarti la chiave. Il Verona non ci ha capito nulla...
L'edizione di oggi di Tuttosport analizza la vittoria viola a Verona, contro l'Hellas. Si mette in evidenza, in particolare, la chiave del successo: il valzer dei trequartisti alle spalle del Cholito...
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:50
L'edizione di oggi di Tuttosport analizza la vittoria viola a Verona, contro l'Hellas. Si mette in evidenza, in particolare, la chiave del successo: il valzer dei trequartisti alle spalle del Cholito - pronti a scambiarsi di continuo posizione su indicazione di Pioli - ha portato il Verona a non capirci assolutamente nulla, facendo venir meno ogni punto di riferimento ai difensori.