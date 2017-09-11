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Tuttosport: il valzer viola sulla trequarti la chiave. Il Verona non ci ha capito nulla...

L'edizione di oggi di Tuttosport analizza la vittoria viola a Verona, contro l'Hellas. Si mette in evidenza, in particolare, la chiave del successo: il valzer dei trequartisti alle spalle del Cholito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 10:50
Tuttosport: il valzer viola sulla trequarti la chiave. Il Verona non ci ha capito nulla... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'edizione di oggi di Tuttosport analizza la vittoria viola a Verona, contro l'Hellas. Si mette in evidenza, in particolare, la chiave del successo: il valzer dei trequartisti alle spalle del Cholito - pronti a scambiarsi di continuo posizione su indicazione di Pioli - ha portato il Verona a non capirci assolutamente nulla, facendo venir meno ogni punto di riferimento ai difensori.

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