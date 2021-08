Tuttosport, Torino in pressing su Amrabat: si può chiudere con la Fiorentina ma prima una cessione

A centrocampo la partita aperta è per Amrabat, il centrocampista caldeggiato da Juric per irrobustire la mediana. Ieri Vagnati ha parlato con gli agenti del marocchino mentre lo stesso tecnico si confrontava con Amrabat per oliare la trattativa. Che il Toro a questo punto ha buone possibilità di chiudere una volta che avrà ceduto un pari ruolo. Lo scrive Tuttosport.

