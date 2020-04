Giacomo “Jack” Bonaventura è in scadenza di contratto con il Milan. Secondo quanto scrivo oggi Tuttosport, il Torino ha accelerato la trattativa per averlo e si è posizionato in pole, il ds granata è già in contatto con Raiola, suo procuratore. La Fiorentina continua a seguirlo così come Lazio e Napoli.