Tuttosport, Terracciano chiede 1 milione l’anno per rinnovare con la Fiorentina: Milan alla finestra 

Il nome monitorato con attenzione dai rossoneri è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina. Il contratto del portiere classe 1990 scadrà il 30 giugno 2023 e i discorsi per un rinnovo con i viola sono a un punto momentaneamente morto. La richiesta di Terracciano, per poter firmare nuovamente con la viola, è di 1 milione di euro all’anno e già nel ritiro di Moena ci fu una fumata nera dopo l’incontro tra Joe Barone e Federico Pastorello, agente del ragazzo, con la richiesta economica avanzata che non venne (e non viene) ritenuta congrua dalla Fiorentina. Ecco perché Maldini e Massara hanno messo il loro radar sulla posizione di Terracciano, che gode di ottime referenze anche presso lo staff tecnico milanista, che lo vedrebbe benissimo come prima alternativa a Maignan in casi d’emergenza. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO ATTACCA LA JUVENTUS: “LA FIORENTINA FA 16 MILIONI DI UTILI MICA BUCHI DI BILANCIO E DEBITI”