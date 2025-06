Tuttosport svela: “Processo Gudmundsson, la sentenza definitiva non prima di ottobre”

L’incontro con il Genoa per Gudmundsson è fissato entro la metà della prossima settimana, la Fiorentina dopo 7 milioni sborsati un anno fa non sembra intenzionata a pagarne altri 17 per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante islandese che nell’ultima stagione ha mostrato a sprazzi la sua classe a causa di diversi infortuni ed è ancora suo malgrado coinvolto in una vicenda giudiziaria nel suo Paese (la sentenza definitiva è prevista non prima del prossimo ottobre). Tuttavia il club viola valuterebbe con interesse il rinnovo del prestito oneroso. Lo scrive Tuttosport.