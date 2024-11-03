Tuttosport svela: “Gosens è stato cercato per tre mesi dal Torino. Alla Fiorentina è bastato un blitz”

La Fiorentina ha già iniziato le manovre per il riscatto di Gosens a 7,5 milioni

Se in estate il corteggiamento fosse andato a buon fine oggi indosserebbe la maglia del Torino e sfiderebbe Palladino. Invece Robin Gosens, dopo l'amara esperienza all'Union Berlin, ha scelto la Fiorentina per rilanciarsi facendosi applaudire per carisma, impegno e bravura e le tre reti (e 2 assist) finora messe a segno.

Al di là del fatto se questo pomeriggio Palladino lo schiererà ancora dal 1' o lo farà inizialmente rifiatare, il tedesco si sta confermando uno dei leader viola e non a caso la società, dopo aver sborsato a fine agosto 500.000 euro per il prestito, ha già iniziato le manovre per i 7,5 milioni del riscatto.

Non mancheranno i rimpianti in casa granata dove è stato seguito per almeno tre mesi come raccontò il presidente Cairo, salvo poi spazientirsi e mollare la presa a inizio agosto una volta capito che il giocatore non era convinto del trasferimento. Di sicuro mostra di non avere rimpianti lo stesso Gosens che fra l'altro, curiosità, ha segnato il primo gol in A (ne seguiranno poi altri due) proprio al Toro, il 22 aprile 2018, ai tempi dell'Atalanta. Lo scrive Tuttosport.

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