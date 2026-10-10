Tuttosport svela: "Comuzzo poteva andare all'Udinese, poi si è inserito il Torino fortemente"

Il giocatore granata poteva tornare in Friuli dove è nato

Accadeva all'incirca negli stessi giorni dell'affare Arthur Atta, o comunque nel periodo in cui si gettavano le basi per il colpo a sorpresa che ha aperto il calciomercato in ingresso della Fiorentina.

A inizio giugno l'Udinese si era mossa con decisione per Pietro Comuzzo: come riporta Tuttosport, il difensore era ormai ai margini del progetto e la prospettiva di tornare nella sua Friuli poteva esercitare un certo fascino. La trattativa, tuttavia, non è mai decollata a causa della mancata cessione di Solet da parte dei friulani.

In un secondo momento si è inserito il Torino, fortemente interessato al giocatore. Lo stesso Comuzzo ha spinto per vestire la maglia granata e, finora, la società è ampiamente soddisfatta delle sue prestazioni. Un rendimento che sta spingendo il Torino a valutare la permanenza del difensore anche per il futuro; prima, però, il club vorrebbe rinegoziare le cifre del riscatto, attualmente fissate intorno ai 20 milioni di euro.