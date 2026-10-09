Richardson attacca Pioli: "È stato la causa dei problemi della Fiorentina, ha preso decisioni sbagliate"

L'attacco di Amir Richardson nei confronti di Stefano Pioli

Il centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson, in prestito al Le Havre, ha raccontato della sua esperienza in maglia Viola in un'intervista rilasciata al portale calcistico sofoot.com:

“Non credo di avere colpe per quello che è successo. Penso che gli allenatori che ho avuto alla Fiorentina avessero una visione diversa del calcio. Forse preferivano un certo profilo, ma non si può cambiare una persona. È pur sempre un grande club, ma il mio obiettivo rimane lo stesso: giocare il più possibile e fare bene. Quando sono arrivato lì per la mia prima stagione, ero felice. Avevamo buoni risultati, ci siamo qualificati per la Conference League e ho giocato tra le 20 e le 30 partite".

"Andavo d'accordo con Raffaele Palladino. Poi c'è stato il cambio di allenatore (Pioli ndr) ed è lì che sono iniziati i problemi. Francamente, non posso dire di averla presa bene perché, per me, è stata una sorta di ingiustizia. Sfortunatamente per il club, i risultati non sono stati molto buoni con questo nuovo allenatore. Non ne sono contento, ma secondo me è stato lui a prendere decisioni sbagliate. Ho dovuto cercare un nuovo progetto perché non mi vedevo a rimanere in un club senza avere la possibilità di giocare per sei mesi”.