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Richardson attacca Pioli: "È stato la causa dei problemi della Fiorentina, ha preso decisioni sbagliate"

L'attacco di Amir Richardson nei confronti di Stefano Pioli

A cura di Mirco Bargagni
09 ottobre 2026 13:40
Richardson attacca Pioli: "È stato la causa dei problemi della Fiorentina, ha preso decisioni sbagliate" -
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Il centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson, in prestito al Le Havre, ha raccontato della sua esperienza in maglia Viola in un'intervista rilasciata al portale calcistico sofoot.com:

“Non credo di avere colpe per quello che è successo. Penso che gli allenatori che ho avuto alla Fiorentina avessero una visione diversa del calcio. Forse preferivano un certo profilo, ma non si può cambiare una persona. È pur sempre un grande club, ma il mio obiettivo rimane lo stesso: giocare il più possibile e fare bene. Quando sono arrivato lì per la mia prima stagione, ero felice. Avevamo buoni risultati, ci siamo qualificati per la Conference League e ho giocato tra le 20 e le 30 partite".

"Andavo d'accordo con Raffaele Palladino. Poi c'è stato il cambio di allenatore (Pioli ndr) ed è lì che sono iniziati i problemi. Francamente, non posso dire di averla presa bene perché, per me, è stata una sorta di ingiustizia. Sfortunatamente per il club, i risultati non sono stati molto buoni con questo nuovo allenatore. Non ne sono contento, ma secondo me è stato lui a prendere decisioni sbagliate. Ho dovuto cercare un nuovo progetto perché non mi vedevo a rimanere in un club senza avere la possibilità di giocare per sei mesi”.

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