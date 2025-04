Tuttosport sprona Commisso: “Provi a convincere Kean a togliere la clausola e gli aumenti lo stipendio”

“Ci sono pochi umani come lui” sorride Rocco Commisso parlando di Kean. E allora il patron gli costruisca una Fiorentina da Champions, gli aumenti lo stipendio (attualmente è di 2,2 milioni annui), provi a convincerlo a togliere la clausola rescissoria di 52 milioni che è stata voluta da Moise e dall’entourage l’estate scorsa al momento delle firme. Sembrava una cifrona. Invece, a ogni rete segnata, sta diventando sempre più in linea col valore dello stesso centravanti per il quale la Fiorentina ha investito 13 milioni più 5 di bonus. Lo scrive Tuttosport.