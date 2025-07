Tuttosport: “Sondaggio Napoli per Kean, in settimana l’assalto? La Fiorentina spera di tenerlo”

Spunta il nome di Moise Kean nella corsa del Napoli a un nuovo attaccante. In mezzo alle candidature ormai storiche di Nunez (Liverpool) e Lucca (Udinese) ecco farsi largo il goleador della Fiorentina, che da ieri può liberarsi dietro il pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni (valida fino al 15 luglio).

Il classe 2000, infatti, non sembra troppo convinto di trasferirsi in Arabia, nonostante la super offerte dell’Al-Qadsiah che gli ha proposto un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. Ecco perché Commisso alla fine spera di trattenerlo in viola, a meno che il Napoli non passi dai sondaggi di inizio settimana a un assalto vero e proprio. Lo riporta Tuttosport.