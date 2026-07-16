Tuttosport scrive: "L'Atalanta ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Fortini dopo il Torino"

L'esterno viola non rinnova e piace a Bergamo

Il giovane esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini, è sempre più vicino a lasciare Firenze. Sul classe 2006 è forte l'interesse dell'Atalanta, che lo ha inserito nella lista dei desideri per rinforzare la fascia destra in caso di cessione di Bellanova, quest'ultimo molto corteggiato in Premier League. Insieme a Savona del Nottingham Forest, il profilo di Fortini è tra i preferiti di Maurizio Sarri per la corsia orobica. La situazione contrattuale con la Fiorentina resta in una fase di totale stallo: l'accordo è vicino alla scadenza e non sembrano esserci margini per un rinnovo, uno scenario che spinge il calciatore verso l'addio. Sullo sfondo rimane vigile anche il Torino, che aveva già manifestato un forte gradimento nei giorni scorsi; il futuro del giovane talento viola si preannuncia caldissimo e destinato a definirsi a breve.