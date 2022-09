Tuttosport scrive: “Italiano oggi 250ª panchina in carriera: ci sono dei fischi da zittire”

Scrive Tuttosport, urge una svolta per rilanciarsi in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che oggi festeggia le 250 panchine in carriera. È alle prese con una squadra che non ha ancora segnato in trasferta da inizio stagione. C’è poi il bisogno di ritrovare la vittoria, che manca da ben sei partite, dal match con la Cremonese. Ma soprattutto c’è da zittire i primi fischi arrivati per il pareggio contro il Riga in Conference League.

