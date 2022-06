Tuttosport scrive: “Italiano mette paura alla Fiorentina, senza rinnovo sarà subito addio”

Sarà la settimana della verità? Di sicuro la Fiorentina e Vincenzo Italiano si vedranno e si confronteranno per capire come costruire la squadra che, dalla prossima stagione, sarà impegnata in campionato, Coppa Italia e Conference League, con due sfide già in agosto decisive per accedere alla fase a gironi. Le ultime dichiarazioni di Commisso dall’America – oggi è il 3° anniversario del suo arrivo al timone del club viola – spingono per un mercato senza follie) e, dulcis in fundo, situazione contrattuale: Italiano ha l’accordo per un altro anno, fino a giugno 2023, più un’opzione al 2024 a favore della Fiorentina che per adesso non ha lanciato segnali di volerla esercitare. Comunque sia il tecnico e il suo entourage puntano a rivedere il contratto dal punto di vista economico ma soprattutto della durata: senza prolungamento difficile ipotizzare che Italiano parta il 10 luglio per il ritiro di Moena e inizi la nuova stagione con il contratto in scadenza. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, SFUMA BELLANOVA PER LA FIORENTINA, SECONDO SPORTITALIA IL TERZINO DESTRO È AD UN PASSO DALL’INTER