TuttoSport scrive: "Comuzzo andrà in prestito altrove, non è il titolare della difesa viola"

Pietro Comuzzo dovrebbe andare in prestito perché non è titolare

Il primo squillo del mercato estivo della Fiorentina risponde al nome di Viery. Il giovane difensore brasiliano, prelevato dal Grêmio, ha vissuto la sua prima giornata in maglia viola tra le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto, che lo blinderà a Firenze fino al 2031 con un ingaggio da un milione di euro a stagione. Come sottolineato da Tuttosport, si tratta di un investimento decisamente oneroso: un'operazione da 15 milioni di euro più altri due di bonus, segnale evidente di come la famiglia Commisso abbia concesso piena libertà di manovra e di spesa al responsabile dell’area tecnica per rinforzare la squadra.

Il centrale classe 2005, di piede mancino e considerato uno dei prospetti più promettenti nel panorama internazionale, è arrivato per prendersi subito una maglia da titolare al fianco di Pongracic, l'unico calciatore della rosa viola reduce dagli impegni ai Mondiali. Questo innesto spiana la strada a una serie di movimenti in uscita nel reparto arretrato: Pietro Comuzzo è infatti destinato a partire in prestito per accumulare preziosa esperienza sul campo, e la stessa sorte toccherà al giovane Kouadio, ormai a un passo dal trasferimento temporaneo all'Avellino.