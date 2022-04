Tuttosport scrive: “Belotti nel mirino della Fiorentina”. Ma ormai l’interesse viola è svanito

Secondo Tuttosport, la Fiorentina è tornata alla carica per Andrea Belotti. A giugno potrebbe lasciare Torino. Il suo sogno sarebbe quello di giocare una competizione europea e la Fiorentina dell’ultimo periodo sembra avere le idee chiare. La squadra di Italiano sembra essere in cerca di un bomber. Rocco ha cercato di portarlo a Firenze, è questa potrebbe essere la giusta occasione. Sicuramente non manca la concorrenza.

