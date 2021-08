Tuttosport, Rugani, il suo ingaggio ha spaventato la Fiorentina: non si muoverà dalla Juventus

Rugani è legato alla Juventus fino al 2024 e con un ingaggio che un po’ ha spaventato i club potenzialmente acquirenti. Il discorso è valido soprattutto in Italia dove la Fiorentina e il Napoli in tempi distinti hanno provato a sondare il terreno con il club bianconero, ma la risposta è stata sempre la stessa: l’ex Cagliari non si muove perchè la cessione di Demiral all’Atalanta gli ha consentito di scalare una posizione nelle gerarchie. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, RABBIA SUI SOCIAL DA PARTE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA CONTRO PAIRETTO ED IL VAR