Repubblica, rabbia sui social da parte dei tifosi della Fiorentina contro Pairetto ed il VAR

Al di là delle disattenzioni difensive, al di là degli errori di una partita interpretata e giocata bene, per tanti tifosi della Fiorentina accanto alla delusione per il risultato compare la rabbia per la direzione di gara di Pairetto. Ira montata sui social dopo il rosso a Dragowski, ritenuto eccessivo. La lunga consultazione con il Var ha partorito effetto contrario alla Fiorentina. E dopo alcuni minuti di fiato sospeso ai tifosi viola non è rimasta che tanta amarezza. Nonostante questo però domenica è stata soltanto la prima sconfitta della Fiorentina con Pairetto. Lo scrive Repubblica.

