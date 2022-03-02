Tuttosport rivela, Fiorentina pronta a presentare ricorso contro la squalifica di Bonaventura

Tegola per la viola e per Giacomo Bonaventura, che sarà costretto dal giudice sportivo a saltare i prossimi due impegni di campionato.

La dura stangata del Giudice Sportivo nei confronti di Giacomo Bonaventura, che reo di aver utilizzato delle espressioni irriguardose all'indirizzo dell'arbitro, sarà costretto a saltare due turni per squalifica. Secondo quanto riportato da TuttoSport, però, la società viola considera la sanzione eccessivamente severa ed avrebbe già fatto sapere di essere intenzionata a presentare ricorso contro il provvedimento adoperato nei confronti del proprio tesserato. L'episodio, che risale al concitato finale di partita contro il Sassuolo, costrinse la squadra di Italiano a terminare l'incontro in inferiorità numerica, uno svantaggio che permise a Berardi e compagni di trovare il decisivo gol vittoria negli ultimi minuti grazie all'incornata di Defrel.

BORJA VALERO RACCONTA: ''CHI MI HA MONTATO INTERNET HA MINACCIATO DI STACCARLO SE NON BATTIAMO LA JUVE''

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