Tuttosport rivela: “Da Barak a Nzola, pronta una contropartita per Gudmundsson”

Il futuro di Albert Gudmundsson è arrivato al momento decisivo: entro la mezzanotte di oggi, Fiorentina e Genoa dovranno trovare un’intesa oppure dirsi addio. Il club viola, che ha già investito 6 milioni per il prestito oneroso, non è intenzionato a versare i 17 milioni pattuiti un anno fa per il riscatto, cifra che il Genoa – ora sotto una nuova proprietà — continua a pretendere integralmente, nonostante un gentlemen agreement inizialmente previsto in caso di complicazioni giudiziarie per il giocatore.

La sentenza definitiva sull’indagine che coinvolge Gudmundsson in Islanda, infatti, non arriverà prima di ottobre, rendendo il contesto incerto. La Fiorentina, però, non vuole perdere un talento di classe che, dopo una stagione condizionata da infortuni, ha motivazioni simili a quelle viste in un altro recente rilancio: quello di Moise Kean. Per questo, i dirigenti gigliati stanno tentando di impostare una nuova formula: un prestito oneroso rinnovato, magari con obbligo di riscatto dilazionato e l’inserimento di una contropartita tecnica. Tra i nomi sul tavolo: Barak, Nzola, Bianco o Valentini, tutti rientrati dai rispettivi prestiti. Lo scrive Tuttosport.